Захарова: кинодипломатия должна быть вне бюрократии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сфера кинодипломатии должна быть в большинстве своем вне бюрократических рамок, чтобы достигать своей цели и влиять на широкую аудиторию за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на третьей национальной кинопремии «Герои большой страны».
Она обратила внимание, что западные страны еще задолго до начала специальной военной операции начали вводить санкции против России, осуществлять различные блокировки.
«Это началось еще в те самые годы, которые представлялись вполне себе благополучными с точки зрения наших контактов, — указала Захарова в ходе сессии “Герои кино — архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет”. — Соответственно, нужно делать ставку на интернет-пространство, на видеохостинги».
«Поэтому мы бы очень хотели, чтобы эта история была в большей степени освобождена от любой бюрократии, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. — Нужно делать так, чтобы эти фильмы, это кино доходило до широкой аудитории».
В связи с этим, дипломат заметила, что часто вопрос авторских прав сильно ограничивает сферу влияния кинодипломатии, и многие фильмы, которые «кровь из носу как необходимо было показать», так и не были представлены общественности.
«Все понимаю: и коммерческие требования, и права, и все остальное. Но как же нам тогда продвигать эту продукцию? Тем более, что она настолько востребована», — резюмировала Захарова.