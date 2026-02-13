Ричмонд
Данила Козловский снялся в зарубежном ромкоме

Актер Данила Козловский сыграл в фильме «С любовью из Лондона»
Данила Козловский
Данила Козловский

Российский актер Данила Козловский снялся в романтической комедии «С любовью из Лондона» (From London With Love). Об этом сообщает Deadline.

«Фильм рассказывает историю косноязычного автора песен, который ведет затворнический образ жизни, но стремится вновь выйти на сцену. Он влюбляется в девушку-медика и пытается выразить в своих песнях то, что не может сказать вслух», — сказано в публикации.

Артист также выступил в качестве режиссера и соавтора сценария. В актерский состав вошли Харриет Слейтер («Чужестранка»), Сабрина Бартлетт («Бриджертоны»), Ник Моран («Карты, деньги, два ствола»), Ричард Клиффорд («Корона») и другие. Съемки проекта уже завершились, дата выхода пока не объявлена.

Ранее режиссер фильма «Духless» Роман Прыгунов прокомментировал слухи о съемках третьей части картины. По его словам, пока фильм с Данилой Козловским в главной роли находится на ранней стадии разработки.