Жена Чадова показала идеальную фигуру в бикини через год после родов

Жена Чадова показала идеальную фигуру в бикини через год после родовИсточник: www_gazeta_ru

Жена звезды «9 роты» Алексея Чадова показала фигуру в бикини через год после родов. Модель Лейсан Чадова позировала в купальнике возле купели после парения в бане. Она поделилась кадрами с отдыха на Алтае в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман с Лейсан Галимовой (в девичестве. — Газета.Ru). Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с моделью, но не хотел это афишировать.

Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умна и с ней можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.

Ранее звезда «9 роты» снялся с женой и подросшей дочерью.