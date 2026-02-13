Звезду турецкого сериала «Запретный плод» объявили в розыск за миллионные долги

В августе прошлого года актер вместе с женой Сеной улетел на Бали. Поначалу супруга активно вела соцсети и выкладывала яркие фото с отдыха, но позже объявила о расставании. Сам Менгироглу сменил номер и, по данным турецких СМИ, возвращаться на родину не планирует. Если он все же решит приехать в Турцию, его незамедлительно арестуют.