Звезду турецкого сериала «Запретный плод» объявили в розыск за миллионные долги

Турецкий актер Джейхун Менгироглу, известный по сериалам «Запретный плод» и «Вдребезги», официально объявлен в розыск, сообщает Life.ru. По данным местных СМИ, полиция Турции выдала ордер на его арест.
Артиста подозревают в мошенничестве: по данным следствия, он набрал долгов на 15 миллионов турецких лир (около 30 миллионов рублей). Менгироглу брал крупные кредиты, якобы для инвестиций, а также занимал деньги у коллег, некоторые из которых уже написали заявления в полицию.
В августе прошлого года актер вместе с женой Сеной улетел на Бали. Поначалу супруга активно вела соцсети и выкладывала яркие фото с отдыха, но позже объявила о расставании. Сам Менгироглу сменил номер и, по данным турецких СМИ, возвращаться на родину не планирует. Если он все же решит приехать в Турцию, его незамедлительно арестуют.