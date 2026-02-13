Ричмонд
Ефремов и Бортич примут участие в сериале «В “Хогвартс” я не попал» о людях с аутизмом

Проект состоит из шести эпизодов продолжительностью 30 минут каждый
Кадр из сериала «В "Хогвартс" я не попал»
Кадр из сериала «В "Хогвартс" я не попал»

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьера документального сериала «В “Хогвартс” я не попал», посвященного жизни людей с невербальным аутизмом, состоится 2 апреля. В проекте приняли участие актеры Никита Ефремов, Александра Бортич и Светлана Иванова, которые озвучили героев картины, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

«К команде документального сериала “В “Хогвартс” я не попал” присоединились Никита Ефремов, Александра Бортич и Светлана Иванова. Ранее уже было объявлено об участии в проекте Никиты Кологривого, Юрия Колокольникова, Рузиля Минекаева и Алексея Онежена. Известные актеры стали голосами героев — людей с невербальным аутизмом, которые не могут свободно говорить, но которым есть что сказать миру», — говорится в сообщении.

Проект состоит из шести эпизодов продолжительностью 30 минут каждый. В их основе — реальные истории подростков и молодых людей с аутизмом, а также их семей. В пресс-службе подчеркивают, что сериал направлен на разрушение устойчивых стереотипов о людях с расстройствами аутистического спектра и формирование более глубокого общественного понимания особенностей их коммуникации.

По данным пресс-службы, визуальным решением картины стала анимация, с помощью которой зрителям передаются переживания и размышления героев. Такой художественный прием позволяет показать внутренний мир людей с невербальным аутизмом и сделать его доступным широкой аудитории.

Проект реализует кинокомпания «Карелия фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и содействии АНО «Центр проблем аутизма».