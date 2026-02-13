Ефремов и Бортич примут участие в сериале «В “Хогвартс” я не попал» о людях с аутизмом

«К команде документального сериала “В “Хогвартс” я не попал” присоединились Никита Ефремов, Александра Бортич и Светлана Иванова. Ранее уже было объявлено об участии в проекте Никиты Кологривого, Юрия Колокольникова, Рузиля Минекаева и Алексея Онежена. Известные актеры стали голосами героев — людей с невербальным аутизмом, которые не могут свободно говорить, но которым есть что сказать миру», — говорится в сообщении.