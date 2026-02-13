Безруков не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ. Пост об этом появился в Telegram-канале актера.
«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», — написал он.
Артист также добавил, что данные о его якобы «неких коварных замыслах по захвату этой должности» не соответствуют действительности.
