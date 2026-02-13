Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ

Безруков: не планирую подаваться на пост ректора Школы-студии МХАТ
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ. Пост об этом появился в Telegram-канале актера.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», — написал он.

Артист также добавил, что данные о его якобы «неких коварных замыслах по захвату этой должности» не соответствуют действительности.

Ранее Сергей Безруков рассказал о романтизации сериала «Бригада».