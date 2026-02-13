Кира Найтли спровоцировала слухи о возможном разводе с мужем

Правки были направлены в британский реестр Companies House. Они затрагивают компанию Киры в области исполнительских искусств — KCK Boo Ltd. Согласно последним финансовым отчетам, на счетах фирмы хранится свыше 15 миллионов долларов. Прежде в официальных бумагах артистка фигурировала как Кира Кристина Райтон. В обновленных же документах она значится как Кира Кристина Найтли. По официальным сведениям, эти «новые данные» актриса предоставила лично.