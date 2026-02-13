Ричмонд
Кира Найтли спровоцировала слухи о возможном разводе с мужем

Кира Найтли состоит в браке с Джеймсом Райтоном с 2013 года
Кира Найтли с мужем
Кира Найтли с мужемИсточник: Rex / Fotodom.ru

40‑летняя Кира Найтли, вероятно, столкнулась с трудностями в супружеской жизни с музыкантом Джеймсом Райтоном. Как сообщает RadarOnline, актриса исключила из документов своей британской компании фамилию супруга. После этого в Сети начали появляться слухи о возможном разводе звезд.

Правки были направлены в британский реестр Companies House. Они затрагивают компанию Киры в области исполнительских искусств — KCK Boo Ltd. Согласно последним финансовым отчетам, на счетах фирмы хранится свыше 15 миллионов долларов. Прежде в официальных бумагах артистка фигурировала как Кира Кристина Райтон. В обновленных же документах она значится как Кира Кристина Найтли. По официальным сведениям, эти «новые данные» актриса предоставила лично.

«Люди обратили внимание, потому что такие шаги редко делаются просто так. Отказ от фамилии мужа в официальных документах неизбежно вызывает вопрос — почему именно сейчас?», — поделился инсайдер, знакомый с обстоятельствами дела.

Знаменитость вышла замуж за Джеймса Райтона, экс‑участника поп‑группы Klaxons во Франции в 2013 году. Супруги воспитывают двух дочерей, 10‑летнюю Эди и 6‑летнюю Делайлу.

Ранее Кира Найтли призналась, что запрещает своим дочерям пользоваться соцсетями без присмотра.