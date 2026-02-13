Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» сообщил о примирении с бывшей женой

Бывшим супругам удалось договориться и пойти на мировую еще в январе прошлого года. Тогда экс‑возлюбленные решили, что Ева будет жить с мамой, с которой и проживала на момент спора. Селиванов и Маркина договорились и о сумме алиментов, но не стали ее разглашать.