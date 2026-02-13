Ричмонд
Звезда «Универа» Анна Хилькевич призналась, что сильно ревнует мужа к подругам

Актриса Анна Хилькевич призналась, что выжила всех красивых подруг из ревности к мужу
Анна Хилькевич с мужем
Анна Хилькевич с мужем

Анна Хилькевич рассказала, что из-за ревности к мужу выжила из своего окружения всех красивых и одиноких подруг. Об этом актриса рассказала в интервью Мариам Тилляевой, передает Life.ru.

«Есть ли подружки, с которыми я прекратила общаться? Конечно, полно. Из-за ревности? Да. Ты знаешь, это чувствуется просто. Девушка была замужем. Но это было настолько ярко по отношению к моему мужу. Сначала я увидела его взгляд на ней, типа: “У-у!” Я потом ему про это сказала, а он: “Да нет. Тебе показалось”. Может быть, показалось. И с этого момента мое внимание стало очень острым», — говорит знаменитость.

39-летняя актриса добавила, что никогда не оставит своего мужчину наедине с разведенной или просто одинокой девушкой, готовой к «охоте». При этом Хилькевич не опускается до чтения переписок своего мужа и не ищет на его одежде женские волосы. Все это, по ее мнению, унижает женщину. Актриса также сказала, что ей приятно быть с таким востребованным мужчиной и ее даже сексуально заводят фантазии о том, что супруг может задуматься об интрижке с очередной красоткой.

Ранее Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в бикини.