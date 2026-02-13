Звезда «Универа» Анна Хилькевич призналась, что сильно ревнует мужа к подругам

«Есть ли подружки, с которыми я прекратила общаться? Конечно, полно. Из-за ревности? Да. Ты знаешь, это чувствуется просто. Девушка была замужем. Но это было настолько ярко по отношению к моему мужу. Сначала я увидела его взгляд на ней, типа: “У-у!” Я потом ему про это сказала, а он: “Да нет. Тебе показалось”. Может быть, показалось. И с этого момента мое внимание стало очень острым», — говорит знаменитость.