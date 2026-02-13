Условия работы были экстремальными: каждый день группа вставала в пять утра, добиралась до места съемок два часа на машинах и трэколах, снимала в условиях постоянной смены погоды — дождь, ветер, туман. Природа диктовала свои законы: снимать приходилось так, чтобы косой дождь не летел в объектив. По словам Головнева, группа попала в идеальное окно — комары уже ушли, холода еще не наступили, а снег выпал ровно в тот день, когда съемки закончились.