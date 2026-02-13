Ричмонд
Что известно о фильме «Цинга»: дата выхода и другие подробности

В феврале 2026 года в российский прокат выходит фильм «Цинга» — мистический триллер, действие которого разворачивается в ямальской тундре на фоне августовского путча 1991 года. Картина уже успела получить Гран-при фестиваля авторского кино «Зимний», а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Цинга
Кадр из фильма «Цинга»

Режиссером фильма выступил Владимир Головнев — документалист, для которого «Цинга» стала полнометражным игровым дебютом. Вдохновением послужила ненецкая легенда, услышанная им в детстве во время этнографических экспедиций с отцом. Главную роль — молодого послушника Федора — исполнил Никита Ефремов. Производством занималась Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ и правительства ЯНАО, прокатчик — компания «Вольга». Рассказываем, когда выйдет фильм «Цинга» и главное, что известно о проекте на данный момент.

Когда выйдет фильм «Цинга»

В широкий российский прокат фильм «Цинга» выходит 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступает кинопрокатная компания «Вольга», которая обеспечит показы во всех крупнейших киносетях страны.

Премьера картины состоялась 5 декабря 2025 года на Открытом фестивале авторского кино «Зимний» в Москве. Там «Цинга» произвела фурор, получив три главные награды: Гран-при, приз за лучший сценарий (Владимир Головнев и Евгений Григорьев) и приз за лучшую мужскую роль (Никита Ефремов). Возрастные ограничения фильма — 18+.

Где и как проходили съемки фильма «Цинга» 

Съемки проходили с сентября по октябрь 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе — в окрестностях Салехарда и Лабытнанги, в настоящей ямальской тундре. Команда работала в условиях Крайнего Севера всего 19 смен, что для фильма с участием животных, детей и непрофессиональных актеров — невероятно сжатые сроки.

Режиссер Владимир Головнев, имеющий богатый опыт документалиста, сознательно выбрал именно эту локацию. «Сейчас кинематограф творит чудеса с помощью компьютерной графики, можно было перенести съемки в Пермский край или южнее. Но идеальным стал все-таки Ямал, потому что легенда о Цинге невозможна в лесу. Северность тундрового Ямала — это абсолютно правильное место, чтобы случилась такая драматургия», — объяснил он.

Кадр из фильма Цинга
Кадр из фильма «Цинга»

Условия работы были экстремальными: каждый день группа вставала в пять утра, добиралась до места съемок два часа на машинах и трэколах, снимала в условиях постоянной смены погоды — дождь, ветер, туман. Природа диктовала свои законы: снимать приходилось так, чтобы косой дождь не летел в объектив. По словам Головнева, группа попала в идеальное окно — комары уже ушли, холода еще не наступили, а снег выпал ровно в тот день, когда съемки закончились.

В кадре — настоящие чумы, стада оленей (всего задействовали около трех тысяч животных) и повседневная жизнь кочевников. Для достижения максимальной аутентичности среди коренных жителей провели открытый кастинг.

Кто снимается в фильме «Цинга»

Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов в фильме Цинга
Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов в фильме «Цинга»

Создатели фильма собрали уникальный актерский ансамбль, в котором профессиональные артисты работают бок о бок с носителями культуры Севера. 

В главных ролях:

  • Никита Ефремов — послушник Федор, молодой миссионер, отправляющийся в тундру с целью обратить оленеводов в христианство. Актер признался, что его заинтересовала возможность выразить мощную тему Севера средствами игрового кино, а сами съемки назвал «почти мистическим испытанием».

  • Евгения Манджиева — Ватанэ, загадочная девушка из стойбища. Калмыцкая актриса ради роли освоила ведение хозяйства в чуме: училась вялить рыбу, выделывать оленьи шкуры, постигала ненецкие обычаи.

  • Дмитрий Поднозов — отец Петр, священник-наставник Федора, который отправляет его к оленеводам, а сам уходит в паломничество.

Уникальные участники кастинга:

  • Тамара Куйбина — жительница села Аксарка, хранительница фольклора, исполнительница песен на ненецком и хантыйском языках. Прошла открытый кастинг среди представителей КМНС и дебютировала в кино в роли бабки Ели — строгой матери главной героини. «В фильме я строгая женщина-мать, которая мало улыбается. В жизни я веселый человек, поэтому мне трудно и непривычно было казаться строгой. Все остальное знакомо. Это моя жизнь, которую я прожила в тундре», — поделилась она.

  • Герасим Васильев и Георгий Бессонов — якутские актеры.

  • Тимур Романов — юный актер, сыгравший мальчика Игорька, внука шамана. Критики особенно отмечают его игру.

Консультантом проекта выступил ямальский хранитель традиций Евгений Худи, а также специалисты музея имени Шемановского.

О чем будет фильм «Цинга»

Действие разворачивается в августе 1991 года. На Ямал прибывают двое православных миссионеров — опытный священник отец Петр и молодой послушник Федор. Их цель — крестить кочевых оленеводов, живущих в тундре по своим древним законам. Из радиоприемников доносятся обрывки новостей о путче в Москве и «Лебединое озеро», но для тундры эти события так же далеки, как иная реальность.

Отец Петр ставит Федору условие: пока он сам совершает паломничество к поклонному кресту, послушник должен остаться с семьей ненцев и убедить их принять христианство. Решение должно быть добровольным.

Кадр из фильма Цинга
Кадр из фильма «Цинга»

Федор, в котором гораздо больше тщеславного азарта, чем смирения, загорается идеей. Утром случается происшествие: стадо атакуют волки. Местные готовы принять нового бога, если тот сумеет спасти их оленей. С этого момента начинается погружение героя в мир, где границы между реальностью и мифом стираются, где древние верования оказываются живее любой проповеди, а собственная вера Федора проходит через жесточайшие испытания.

Интересные факты о фильме «Цинга»

Кадр из фильма Цинга
Кадр из фильма «Цинга»

Работа над картиной сопровождалась множеством примечательных обстоятельств, которые делают этот проект уникальным.

  • Легенда о Цинге. В основе сценария — реальная ненецкая легенда, которую семилетний Владимир Головнев услышал от отца-этнографа во время экспедиции. Ненцы верят, что Цинга — недобрый дух в виде девушки, который приходит по ночам и стучит в чум. Чтобы отвадить его, надо проснуться и закричать: «Цинга, ты меня убиваешь!», затем надрезать ухо собаке и намазать лицо ее кровью. «В мифе про Цингу есть глубина и сила, это ощущал даже ребенок», — вспоминает режиссер .

  • Документальный подход. Головнев, будучи документалистом, привез в тундру несколько запасных камер и в первые два дня отснял больше 10 часов материала, чем немало удивил продюсера. Но результат оказался впечатляющим: эстетически фильм воспринимается почти как документальная работа, фиксирующая скудный быт, тонущую в дымке равнину и бесконечно пустое пространство, где негде и нечем спастись.

  • Никита Ефремов: испытание Севером. Актеру пришлось не только играть, но и по-настоящему выживать в тундре. Он окунался в ледяную воду, пил сырую оленью кровь и злил настоящего волка — одна из ключевых сцен потребовала присутствия хищника. Сам Ефремов признается, что Ямал стал соавтором картины, диктуя, как нужно снимать: «Очень быстро менялась погода, надо было срочно зафиксировать сцену. Детали сюжета могли меняться по ходу».

  • «Северность» как метод. Член жюри фестиваля «Зимний» Иван Кудрявцев объяснил единогласное решение о присуждении Гран-при уникальностью подхода: отец посоветовал Головневу искать вдохновение в нашей «северности». «Когда мы пытаемся сделать западное кино, всегда окажется кто-то западнее нас. Также с восточным — всегда окажется кто-то восточнее. Но никто не может оказаться севернее нас. У нас огромная северная мифология, мало освоенная современным авторским кино» .

  • Фестивальный триумф. «Цинга» стала абсолютным победителем фестиваля «Зимний», забрав три главных приза. Решение о Гран-при приняли за несколько секунд — единогласно.

  • Прототипы на площадке. В фильме снимались не только профессиональные актеры, но и реальные оленеводы. Они занимались своими повседневными делами, пока шли съемки, что придало картине уникальную достоверность. Для Тамары Куйбиной и других представителей КМНС этот опыт стал дебютом в кино.

  • Магия места. Режиссер вспоминает, как во время поиска локаций группа наткнулась на идеальное место, окутанное туманом. Сняли сцену, а когда вернулись на следующий день — туман был снова. «Абсолютно магический туман создавал нужную энергетику», — говорит Головнев.