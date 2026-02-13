Режиссером фильма выступил Владимир Головнев — документалист, для которого «Цинга» стала полнометражным игровым дебютом. Вдохновением послужила ненецкая легенда, услышанная им в детстве во время этнографических экспедиций с отцом. Главную роль — молодого послушника Федора — исполнил Никита Ефремов. Производством занималась Свердловская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ и правительства ЯНАО, прокатчик — компания «Вольга». Рассказываем, когда выйдет фильм «Цинга» и главное, что известно о проекте на данный момент.
Когда выйдет фильм «Цинга»
В широкий российский прокат фильм «Цинга» выходит 26 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступает кинопрокатная компания «Вольга», которая обеспечит показы во всех крупнейших киносетях страны.
Премьера картины состоялась 5 декабря 2025 года на Открытом фестивале авторского кино «Зимний» в Москве. Там «Цинга» произвела фурор, получив три главные награды: Гран-при, приз за лучший сценарий (Владимир Головнев и Евгений Григорьев) и приз за лучшую мужскую роль (Никита Ефремов). Возрастные ограничения фильма — 18+.
Где и как проходили съемки фильма «Цинга»
Съемки проходили с сентября по октябрь 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе — в окрестностях Салехарда и Лабытнанги, в настоящей ямальской тундре. Команда работала в условиях Крайнего Севера всего 19 смен, что для фильма с участием животных, детей и непрофессиональных актеров — невероятно сжатые сроки.
Режиссер Владимир Головнев, имеющий богатый опыт документалиста, сознательно выбрал именно эту локацию. «Сейчас кинематограф творит чудеса с помощью компьютерной графики, можно было перенести съемки в Пермский край или южнее. Но идеальным стал все-таки Ямал, потому что легенда о Цинге невозможна в лесу. Северность тундрового Ямала — это абсолютно правильное место, чтобы случилась такая драматургия», — объяснил он.
Условия работы были экстремальными: каждый день группа вставала в пять утра, добиралась до места съемок два часа на машинах и трэколах, снимала в условиях постоянной смены погоды — дождь, ветер, туман. Природа диктовала свои законы: снимать приходилось так, чтобы косой дождь не летел в объектив. По словам Головнева, группа попала в идеальное окно — комары уже ушли, холода еще не наступили, а снег выпал ровно в тот день, когда съемки закончились.
В кадре — настоящие чумы, стада оленей (всего задействовали около трех тысяч животных) и повседневная жизнь кочевников. Для достижения максимальной аутентичности среди коренных жителей провели открытый кастинг.
Кто снимается в фильме «Цинга»
Создатели фильма собрали уникальный актерский ансамбль, в котором профессиональные артисты работают бок о бок с носителями культуры Севера.
В главных ролях:
Никита Ефремов — послушник Федор, молодой миссионер, отправляющийся в тундру с целью обратить оленеводов в христианство. Актер признался, что его заинтересовала возможность выразить мощную тему Севера средствами игрового кино, а сами съемки назвал «почти мистическим испытанием».
Евгения Манджиева — Ватанэ, загадочная девушка из стойбища. Калмыцкая актриса ради роли освоила ведение хозяйства в чуме: училась вялить рыбу, выделывать оленьи шкуры, постигала ненецкие обычаи.
Дмитрий Поднозов — отец Петр, священник-наставник Федора, который отправляет его к оленеводам, а сам уходит в паломничество.
Уникальные участники кастинга:
Тамара Куйбина — жительница села Аксарка, хранительница фольклора, исполнительница песен на ненецком и хантыйском языках. Прошла открытый кастинг среди представителей КМНС и дебютировала в кино в роли бабки Ели — строгой матери главной героини. «В фильме я строгая женщина-мать, которая мало улыбается. В жизни я веселый человек, поэтому мне трудно и непривычно было казаться строгой. Все остальное знакомо. Это моя жизнь, которую я прожила в тундре», — поделилась она.
Герасим Васильев и Георгий Бессонов — якутские актеры.
Тимур Романов — юный актер, сыгравший мальчика Игорька, внука шамана. Критики особенно отмечают его игру.
Консультантом проекта выступил ямальский хранитель традиций Евгений Худи, а также специалисты музея имени Шемановского.
О чем будет фильм «Цинга»
Действие разворачивается в августе 1991 года. На Ямал прибывают двое православных миссионеров — опытный священник отец Петр и молодой послушник Федор. Их цель — крестить кочевых оленеводов, живущих в тундре по своим древним законам. Из радиоприемников доносятся обрывки новостей о путче в Москве и «Лебединое озеро», но для тундры эти события так же далеки, как иная реальность.
Отец Петр ставит Федору условие: пока он сам совершает паломничество к поклонному кресту, послушник должен остаться с семьей ненцев и убедить их принять христианство. Решение должно быть добровольным.
Федор, в котором гораздо больше тщеславного азарта, чем смирения, загорается идеей. Утром случается происшествие: стадо атакуют волки. Местные готовы принять нового бога, если тот сумеет спасти их оленей. С этого момента начинается погружение героя в мир, где границы между реальностью и мифом стираются, где древние верования оказываются живее любой проповеди, а собственная вера Федора проходит через жесточайшие испытания.
Интересные факты о фильме «Цинга»
Работа над картиной сопровождалась множеством примечательных обстоятельств, которые делают этот проект уникальным.
Легенда о Цинге. В основе сценария — реальная ненецкая легенда, которую семилетний Владимир Головнев услышал от отца-этнографа во время экспедиции. Ненцы верят, что Цинга — недобрый дух в виде девушки, который приходит по ночам и стучит в чум. Чтобы отвадить его, надо проснуться и закричать: «Цинга, ты меня убиваешь!», затем надрезать ухо собаке и намазать лицо ее кровью. «В мифе про Цингу есть глубина и сила, это ощущал даже ребенок», — вспоминает режиссер .
Документальный подход. Головнев, будучи документалистом, привез в тундру несколько запасных камер и в первые два дня отснял больше 10 часов материала, чем немало удивил продюсера. Но результат оказался впечатляющим: эстетически фильм воспринимается почти как документальная работа, фиксирующая скудный быт, тонущую в дымке равнину и бесконечно пустое пространство, где негде и нечем спастись.
Никита Ефремов: испытание Севером. Актеру пришлось не только играть, но и по-настоящему выживать в тундре. Он окунался в ледяную воду, пил сырую оленью кровь и злил настоящего волка — одна из ключевых сцен потребовала присутствия хищника. Сам Ефремов признается, что Ямал стал соавтором картины, диктуя, как нужно снимать: «Очень быстро менялась погода, надо было срочно зафиксировать сцену. Детали сюжета могли меняться по ходу».
«Северность» как метод. Член жюри фестиваля «Зимний» Иван Кудрявцев объяснил единогласное решение о присуждении Гран-при уникальностью подхода: отец посоветовал Головневу искать вдохновение в нашей «северности». «Когда мы пытаемся сделать западное кино, всегда окажется кто-то западнее нас. Также с восточным — всегда окажется кто-то восточнее. Но никто не может оказаться севернее нас. У нас огромная северная мифология, мало освоенная современным авторским кино» .
Фестивальный триумф. «Цинга» стала абсолютным победителем фестиваля «Зимний», забрав три главных приза. Решение о Гран-при приняли за несколько секунд — единогласно.
Прототипы на площадке. В фильме снимались не только профессиональные актеры, но и реальные оленеводы. Они занимались своими повседневными делами, пока шли съемки, что придало картине уникальную достоверность. Для Тамары Куйбиной и других представителей КМНС этот опыт стал дебютом в кино.
Магия места. Режиссер вспоминает, как во время поиска локаций группа наткнулась на идеальное место, окутанное туманом. Сняли сцену, а когда вернулись на следующий день — туман был снова. «Абсолютно магический туман создавал нужную энергетику», — говорит Головнев.