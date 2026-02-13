Хлоя Тейлор (Бил) – пример для подражания среди женщин: она возглавляет редакцию популярного журнала, успевая при этом быть счастливой супругой адвоката Адама (Кори Столл) и заботливой матерью сына-подростка от первого брака Итана (Максвелл Эйсии Донован). Идеальный, полный правильных привычек мирок героини рушится одним вечером. Прибыв в загородный дом после светского мероприятия, Хлоя обнаруживает мужа в кровавой луже. В ходе предварительного расследования выясняется, что успешный юрист был зарезан и, скорее всего, собственным пасынком. Свалившееся горе заставляет героиню обратиться за поддержкой к родной сестре Никки — ее полной противоположности, с которой они находятся в давней ссоре. Появление нового лица проливает свет не только на раскрываемое преступление, но и обнажает «скелеты» в их семейном шкафу.