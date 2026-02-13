Погрузиться в расследование запутанного дела за один вечер – легко. Включаем «Тайну семи циферблатов», «Резиденцию» или другой детективный мини-сериал, и пытаемся вычислить убийцу раньше частного сыщика. Предлагаем вам познакомиться с шестью самыми стоящими новинками в мире преступных драм иностранного производства.
«Тайна семи циферблатов»
Экранизация одноименного романа Агаты Кристи родом из Британии для онлайн-сервиса Netflix. Адаптацией детективной истории занимался опытный в этом жанре сценарист Крис Чибнелл («Убийства на пляже»), постановкой — режиссер Крис Суини («Лжец»). Сериал «Тайна семи циферблатов» получился настолько «мини», что состоит всего из трех эпизодов. Поэтому на исполнителях центральных персонажей решили не мелочиться: Хелена Бонем Картер, Миа МакКенна-Брюс и Мартин Фриман.
Действие на экране перенесет зрителей на сто лет назад, в 1925-й. В тот день, когда торжеству в загородном поместье Чимниз было суждено завершиться в мрачных тонах. Невинный розыгрыш приводит к убийству: один из гостей таинственным образом погибает, окруженный семью будильниками. Разгадкой символизма и мотивов убийцы займется знаменитый суперинтендант Баттл (Фриман) — инспектор, берущийся за самые сложные дела. А поможет ему в этом молодая и любопытная аристократка леди Эйлин Брент (МакКенна-Брюс).
«Девять тел в мексиканском морге»
Мини-триллер британского производства срежиссировали для телеканала MGM+ Брайан О’Мэлли и Вивиан Андерегген по сценарию Энтони Хоровиц. Серий в криминальной картине «Девять тел в мексиканском морге» всего шесть. Главные роли достались не примелькавшимся актерам: Эрик МакКормак, Адам Лонг, Лидия Уилсон, Оскар Форонда, Питер Гадиот, Дэвид Аджала, Оулавюр Дарри Оулафссон, Ян Ле.
История начинается с крушения небольшого самолета, летевшего из Гватемалы в США. Девяти пассажирам удается уцелеть. Правда, теперь им придется бороться за жизнь в диких джунглях. Один за другим героев будут убивать, но кто? Эту тайну и предстоит разгадать последним выжившим.
«Резиденция»
Американский детектив в восемь эпизодов, повествующий о неблагоприятном происшествии в Белом доме. А именно — о загадочном убийстве, случившимся во время званого ужина в резиденции президента США. Несмотря на статусность присутствовавших на приеме гостей, под подозрение попадают все: и посетители, и персонал. Вести расследование поручено экстраординарной особе по имени Корделия Капп.
Сыграла дотошную сыщицу в «Резиденции» американская актриса и певица нигерийского происхождения Узо Адуба. Персонажа, на которого было совершено покушение на экране — распорядитель Эй Би Унтер, исполнил американский актер Джанкарло Эспозито. Постановкой мини-сериала для стриминга Netflix занимались Лиза Джонсон и Джаффар Махмуд.
«Платформа 7»
Британский психологический триллер, снятый кинематографистом Джеффри Саксом по одноименному роману Луизы Даути. Адаптацией сюжета занимался сценарист Пола Милн. Премьера проекта «Платформа 7» состоялась 7 декабря 2023 года на бесплатном европейском стриминговой платформе ITVX. Томить зрителей не стали – создатели включили в трансляцию сразу все четыре эпизода.
Сюжет мини-сериала завязан на судьбе молодой девушки Лизы Эванс. Героиня в исполнении Жасмин Джобсон оказывается невольной свидетельницей смерти на железнодорожной станции. Постепенно вспоминая точные обстоятельства происшествия, девушка осознает, что жертвой этих фатальных событий стала она сама. Наблюдая за миром живых, Лиза узнает не только о причинах своего падения на рельсы. Ранее скрытые от нее тайны близких и секреты молодого человека по имени Мэтти (Тоби Регбо) всплывают на поверхность.
«Лучшая сестра»
Американский криминальный триллер по одноименному произведению Алафер Берк, снятый под руководством режиссера Крэйга Гиллеспи. Разработку сценария для пока единственного сезона в восемь эпизодов возглавляли Оливия Милч и Реджина Коррадо. Дебютировал сериал «Лучшая сестра» на стриминге Amazon Prime Video с 29 мая 2025 года. Центральных персонажей сыграли Джессика Бил и Элизабет Бэнкс.
Хлоя Тейлор (Бил) – пример для подражания среди женщин: она возглавляет редакцию популярного журнала, успевая при этом быть счастливой супругой адвоката Адама (Кори Столл) и заботливой матерью сына-подростка от первого брака Итана (Максвелл Эйсии Донован). Идеальный, полный правильных привычек мирок героини рушится одним вечером. Прибыв в загородный дом после светского мероприятия, Хлоя обнаруживает мужа в кровавой луже. В ходе предварительного расследования выясняется, что успешный юрист был зарезан и, скорее всего, собственным пасынком. Свалившееся горе заставляет героиню обратиться за поддержкой к родной сестре Никки — ее полной противоположности, с которой они находятся в давней ссоре. Появление нового лица проливает свет не только на раскрываемое преступление, но и обнажает «скелеты» в их семейном шкафу.
«Садовничество в Гросс-Пойнте»
Американский детектив по заказу телеканала NBC изначально не был запланирован как «мини». Однако, после выхода 13-ти серий в начале 2025 года, смотрибельный проект закрыли. Авторами сериала выступили Дженна Бэнс и Билл Кребс. Режиссированием эпизодов заправляли Мэгги Кили и Фил Трэйл — создатели триллера «Плохой доктор» и криминальной комедии «Бруклин 9-9» соответственно.
Основными участниками действия криминалити «Садовничество в Гросс-Пойнте» становятся четверо землевладельцев вблизи Детройта: Бретт, Элис, Берди и Кэтрин. Связывает эту компанию одна тайна — закопанное в саду тело. Мотив для преступления у каждого персонажа свой: личные обиды, давняя вражда или несдержанные обещания. Члены садоводческого клуба обязуются сохранить общее злодеяние в секрете, пока история не обрастает романтическими интригами и новыми конфликтами.