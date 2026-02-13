Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Синди Кроуфорд осудили за выбор модельной карьеры вместо учебы в университете

Манекенщицу Кроуфорд считали глупой из-за выбора модельной карьеры вместо учебы
Синди Кроуфорд
Синди КроуфордИсточник: Alloverpress

Американская манекенщица, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд столкнулась с осуждением за выбор модельной карьеры вместо учебы в университете. Интервью опубликовано в журнале ОК!.

59-летняя супермодель рассказала, что была лучшей выпускницей школы и получила стипендию для изучения компьютерной инженерии в Северо-Западном университете США.

«Тогда я хотела стать врачом или, может быть, учителем. Даже сейчас я представляю себя на такой работе. Я любила школу и была отличницей, поэтому у меня были большие амбиции добиться чего-то значительного», — поделилась она воспоминаниями.

Однако после поступления в университет американка решила бросить учебу ради модельного бизнеса. По словам знаменитости, близкие ей люди сочли ее поступок необдуманным. «Люди сразу же стали считать меня глупой, а я не была такой», — подчеркнула она и уточнила, что тогда не восприняла мнение окружающих всерьез.