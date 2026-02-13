Режиссером фильма выступил Андрей Симонов, уже знакомый зрителю по первой художественной ленте о специальной военной операции «20/22». Главную роль исполнил Глеб Калюжный — актер, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Проект создан при поддержке Фонда кино и Первого канала, а съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В статье рассказываем, когда фильм «Малыш» выйдет на российские экраны и чего ждать от проекта.
Когда выйдет фильм «Малыш»
В широкий российский прокат фильм «Малыш» выходит 26 февраля 2026 года . Дистрибьютором выступает «Каро Премьер», которая обеспечит прокат во всех крупнейших сетях страны. Днем ранее, 25 февраля, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдет торжественная премьера, на которой соберутся создатели картины, исполнители главных ролей и приглашенные гости. Возрастные ограничения фильма — 16+.
Где и как проходили съемки фильма «Малыш»
Съемочный процесс «Малыша» был максимально приближен к реальным событиям, которые легли в основу сценария. Работа велась непосредственно в местах, где разворачивается история главного героя. Съемки проходили в Донецке, Мариуполе и в Крыму.
В Крыму съемочная группа работала в павильонах контент-студии «Юг.Кино», которая входит в экосистему арт-кластера «Таврида». Там был снят один из финальных эпизодов картины. Такой подход позволил создателям добиться максимальной достоверности в изображении событий и атмосферы.
Кто снимается в фильме «Малыш»
Создатели фильма собрали убедительный актерский состав, в котором органично сочетаются признанные мастера и молодые исполнители. Центральную роль исполнил Глеб Калюжный — актер, знакомый зрителям по проектам «14+», «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы».
В фильме также снялись:
Иван Алексеев — Жук;
Олег Васильков — Марс;
Полина Агуреева — Марина;
Алексей Матюхин — Микки;
Никита Манец, Даниил Чуп, Мудиага Огхенекевве Увво и другие.
О чем будет фильм «Малыш»
Сюжет картины разворачивается в 2022 году. Восемнадцатилетний донецкий парень Дима — честный, открытый и увлеченный музыкой — после похорон отца остается совсем один. Свою мать он не видел с самого детства и давно потерял с ней связь. Далекий от политики и не знакомый с ужасами боевых действий, герой внезапно узнает, что его мать находится среди мирных жителей, оказавшихся в плену в осажденном Мариуполе. Это известие меняет все. Дмитрий принимает решение записаться добровольцем в штурмовой отряд и отправляется в зону боевых действий, чтобы найти родного человека в разрушенном городе.
Как отмечают создатели, фильм не только о военных действиях, но и о сложных человеческих отношениях, о выборе и обретении себя. Продюсер Андрей Кретов подчеркивает: «Это кино рассчитано на молодежь и на родителей, потому что оно дает немножко подумать... наша история как раз про то, как люди понимают, насколько они где-то не договорились о чем-то с родителями».
Интересные факты о фильме «Малыш»
В процессе работы над картиной сложилось несколько примечательных обстоятельств, которые делают этот проект особенным.
Реальная история в основе сценария. Прототипом главного героя стал Павел Черток — один из самых молодых ополченцев ДНР, получивший позывной «Малыш». В 18 лет он ушел добровольцем на фронт, в составе мотострелкового подразделения участвовал в десятках штурмов и зачисток, был трижды ранен. В 2024 году Павел стал участником программы «#СВОёКИНО» в Академии творческих индустрий «Меганом», где не только выступил соавтором сценария, но и консультировал съемочную группу, а также сыграл в фильме одну из ролей.
Глеб Калюжный ушел в армию после съемок. Актер, исполнивший главную роль, после завершения работы над фильмом отправился на срочную службу в ряды Вооруженных сил России. Сам Калюжный признавался: «Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события. Сразу после съемок я отправился на срочную службу, меня поддержала вся наша команда, мои друзья, родственники, коллеги. Очень рад, что все так сложилось».
Автобиографический саундтрек. Автором и исполнителем одного из главных музыкальных произведений картины — песни «Высота» — выступил артист лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Композиция носит автобиографический характер: в 2022 году музыкант из Луганской народной республики также ушел добровольцем на фронт защищать родную землю. Упоминаемая в песне «Высота» — реальное название позиций, на которых находилось подразделение, где воевал Сергей.