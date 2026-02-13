Реальная история в основе сценария. Прототипом главного героя стал Павел Черток — один из самых молодых ополченцев ДНР, получивший позывной «Малыш». В 18 лет он ушел добровольцем на фронт, в составе мотострелкового подразделения участвовал в десятках штурмов и зачисток, был трижды ранен. В 2024 году Павел стал участником программы «#СВОёКИНО» в Академии творческих индустрий «Меганом», где не только выступил соавтором сценария, но и консультировал съемочную группу, а также сыграл в фильме одну из ролей.

Глеб Калюжный ушел в армию после съемок. Актер, исполнивший главную роль, после завершения работы над фильмом отправился на срочную службу в ряды Вооруженных сил России. Сам Калюжный признавался: «Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события. Сразу после съемок я отправился на срочную службу, меня поддержала вся наша команда, мои друзья, родственники, коллеги. Очень рад, что все так сложилось».