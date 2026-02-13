Павел Деревянко накануне презентовал фильм «Кто-то должен умереть». На премьеру он пришел в компании своих дочерей — 15-летней Варвары и 11-летней Александры. На красной дорожке школьницы рассказали об отношениях со знаменитым отцом.
«В целом он нас всегда поддерживает. Обычно мы с ним в кафе и рестораны ходим. А еще в торговые центры. Одежду смотрим. Он практически все покупает, что мы просим», — сообщили наследницы звезды.
Варвара призналась, что с сестрой и отцом они также любят играть в игру «Верю — не верю». По словам девушки, в этом поединке всегда выигрывает Александра.
Дочери Павла Деревянко родились в его отношениях с Дарьей Мясищевой. Они были вместе десять лет, но официально мужем и женой так и не стали.
Несколько лет назад Деревянко стал встречаться с Зоей Фуць. В мае 2025-го он сделал предложение своей возлюбленной на стадионе «Динамо». В августе 2025 года пара сыграла свадьбу. Этот брак стал для актера первым, а вот для Фуць — вторым. От первого мужа у нее есть двое сыновей.
Ранее девушка призналась, что их отношения с Деревянко нельзя назвать безоблачными. Изначально она не думала о том, что у них будет роман, и даже не предполагала, что артист станет ее мужем. Построить крепкие отношения им удалось не сразу. Оказывается, влюбленные несколько раз расставались.
«Мы знакомы почти пять лет. За это время у нас были пробы отношений, мы расходились и сходились два раз. И вот только на третий раз, как он говорит: “Я осознал, что если снова тебя потеряю, то это уже будет навсегда, ты уже отдаляешься”. Так оно и было. И вот на третий раз он сказал, что меня любит и хочет со мной отношений. А предложение случилось через полтора-два года, получается», — рассказала модель в интервью Денису Жавнеровичу.
Ранее Павел Деревянко заявил, что хотел бы снова стать отцом.