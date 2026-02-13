Звезда «Слова пацана» объяснил, почему не отмечает День всех влюбленных

Звезда «Слова пацана», актер Леон Кемстач рассказал, что обычно не празднует День всех влюбленных. Его слова передал kp.ru.
«Мне за мою жизнь, я даже не помню, удавалось ли отпраздновать 14 февраля с партнером», — признался 17-летний Кемстач.
Актер объяснил, что в эту дату он никогда не состоял в отношениях. Именно поэтому звезде «Слова пацана» не доводилось отмечать этот праздник.
При этом артист подчеркнул, что тем, у кого есть вторая половинка, стоит праздновать День всех влюбленных.
Ранее звезда «Слова пацана» решил получить образование в Дубае.