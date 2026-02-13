Ричмонд
Звезда «Слова пацана» объяснил, почему не отмечает День всех влюбленных

Актер Леон Кемстач признался, что ему не с кем праздновать 14 февраля
Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Леон Кемстач на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Звезда «Слова пацана», актер Леон Кемстач рассказал, что обычно не празднует День всех влюбленных. Его слова передал kp.ru.

«Мне за мою жизнь, я даже не помню, удавалось ли отпраздновать 14 февраля с партнером», — признался 17-летний Кемстач.

Актер объяснил, что в эту дату он никогда не состоял в отношениях. Именно поэтому звезде «Слова пацана» не доводилось отмечать этот праздник.

При этом артист подчеркнул, что тем, у кого есть вторая половинка, стоит праздновать День всех влюбленных.

Ранее звезда «Слова пацана» решил получить образование в Дубае.