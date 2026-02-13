«Господи, они иногда читают, и они слов не понимают, которые произносятся в Чехове, Тургеневе, Достоевском — они слов и этих реалий не знают. Я могу ответственно сказать, глубина культурного слоя современного 20-летнего человека — 10−15 лет. Он вширь хорошо знает, и то на уровне тиктока и рилсов в соцсетях», — высказался Богомолов, добавив, что старшие поколения артистов оперируют более фундаментальными знаниями, чем молодежь.