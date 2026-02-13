Режиссер Константин Богомолов заявил в шоу Вадима Верника «Актерская студия», что уровень профессионализма актеров за последнее время сильно падает. Главной причиной этого он назвал «катастрофу профессионального образования».
«Мы не очень осознаем степень катастрофы, которая на нас надвинется еще через 5−10 лет, потому что выходят с каждым годом все менее и менее обученные люди из высших учебных заведений», — заявил постановщик.
Богомолов ежегодно наблюдает показы выпускников театральных вузов, которые проводятся в театрах, и считает, что с каждым годом ситуация все более катастрофична.
«Драма заключается не только в необученности, но проблема в том, что им не дано понимание, что такое работа актера над собой, что такое эта профессия, каких она требует усилий, какого азарта, какой энергии, какой страсти, какой отдачи, какого желания улучшить себя», — заявил Константин Юрьевич.
Богомолов добавил, что современные выпускники театральных вузов не могут свободно сдать такие необходимые для актера предметы как история искусств, история музыки, французский язык — дисциплины, необходимые для самосовершенствования артиста.
«Господи, они иногда читают, и они слов не понимают, которые произносятся в Чехове, Тургеневе, Достоевском — они слов и этих реалий не знают. Я могу ответственно сказать, глубина культурного слоя современного 20-летнего человека — 10−15 лет. Он вширь хорошо знает, и то на уровне тиктока и рилсов в соцсетях», — высказался Богомолов, добавив, что старшие поколения артистов оперируют более фундаментальными знаниями, чем молодежь.