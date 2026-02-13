Названа самая пересматриваемая россиянами мелодрама

«Рост мелодрам может говорить еще и про одиночество — в том числе внутри отношений. Пары могут жить вместе годами, но не всегда умеют говорить о сложных чувствах напрямую. И тогда фильм становится безопасным посредником. Через героев можно прожить конфликт, увидеть модель поведения, а потом — если хватит смелости — обсудить это друг с другом. Совместный просмотр кино помогает восстановить контакт. Потому что отношения — это живой процесс, здесь есть свои кризисы. Они не могут оставаться такими же, как в начале. И мелодрамы как раз честно показывают эту динамику — без иллюзии, что все само как-то сложится», — комментирует результаты психолог и коуч, руководитель отдела психологической экспертизы сервиса для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online Светлана Шаталина