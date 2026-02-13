Звезда «Зачарованных» высказалась о климаксе: «Туман в голове, усы, низкое либидо»

«Но когда перименопауза заканчивается, жизнь становится как сон. Все приходит в равновесие. Вы не сталкиваетесь с подъемами и спадами цикла. Гормональный спад, угревая сыпь, эмоциональные “американские горки” — все это проходит», — говорит она.