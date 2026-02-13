53-летняя звезда «Зачарованных» высказалась об удалении имплантов

«Для меня мои импланты были привязаны к той версии меня, которая была сексуализирована в мои 20 лет. Я чувствовала, что мне нужна большая грудь, чтобы продолжать работать, оставаться на экране, соответствовать образу. Когда я решила от них избавиться, это больше не имело значения», — делится она.