Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

53-летняя звезда «Зачарованных» высказалась об удалении имплантов

Актриса Милано объяснила удаление грудных имплантов желанием освободиться

Американская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано рассказала о жизни после удаления грудных имплантов. О значении большой груди для себя 53-летняя артистка побеседовала с Yahoo.

Алисса Милано / фото: соцсети
Алисса Милано / фото: соцсети

По словам знаменитости, теперь у нее не так сильно болят шея и спина, она может сидеть прямо и дышать. Кроме того, она объяснила операцию по удалению имплантов желанием освободиться.

«Для меня мои импланты были привязаны к той версии меня, которая была сексуализирована в мои 20 лет. Я чувствовала, что мне нужна большая грудь, чтобы продолжать работать, оставаться на экране, соответствовать образу. Когда я решила от них избавиться, это больше не имело значения», — делится она.

Звезда добавила, что образ девушки с большой грудью принес ей много душевной боли, вызванной, в частности, сексуальными домогательствами. Сейчас артистка ощутила себя свободной.

Ранее Алисса Милано снялась без макияжа и фильтров в день своего 53-летия.