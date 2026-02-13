Ричмонд
Ксения Алферова рассказала, чем занимается ее 18-летняя дочь от Бероева

Актриса призналась, что ругается с дочерью из-за учебы
Ксения Алферова
Ксения Алферова

Актриса Ксения Алферова рассказала, чем занимается ее 18-летняя дочь от Егора Бероева. Звезда призналась в интервью для Леди Mail, что Евдокия буквально одержима учебой. По словам артистки, из-за этого у них даже происходят ссоры.

«Дуня готовится к поступлению, усердно занимается. Она потрясающий ребенок. Очень целеустремленная и ответственная. Постоянно учится. Это даже беспокоит меня, иногда мы ругаемся из-за того, что я запрещаю ей делать очередное домашнее задание, отправляю спать. Но, надеюсь, она поступит туда, куда очень хочет. У нее есть талант к живописи и много других творческих способностей. Но планирует она получить базовое образование, фундаментальное, как и я в свое время. Она очень думающий человек, который умеет трудиться, поэтому я в ней уверена», — поделилась знаменитость.

Дочь пары избегает публичности. Алферова ни разу не показывала фото с Евдокией в соцсетях. По словам артистки, такое решение изначально принял Бероев, и она, как жена, не стала этому сопротивляться.

Ранее Ксения Алферова защитила бывшего мужа Бероева от хейтеров.