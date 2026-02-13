Эппл Мартин стала героиней мартовской обложки журнала Vogue. В интервью 21-летняя девушка рассказала о своих планах на будущее. Дочь Гвинет Пэлтроу сообщила, что мечтает стать актрисой.
По словам студентки, она любит петь, танцевать и особенно играть на театральной сцене.
«Я не хочу быть певицей. Мне нравится музыкальный театр, но выходить на сцену одной, чтобы петь, так ужасно. Я люблю танцевать и люблю играть в театре. Моя мечта — стать актрисой», — заявляет Мартин.
Однако образование она получает в Вандербильтском университете, где изучает юриспруденцию. Девушка объяснила, что выбрала такую профессию, потому что в подростковом возрасте была бунтаркой. Ей не хотелось, чтобы ее сравнивали со знаменитыми родителями.
«Я была в бунтарском возрасте и думала: “Я не хочу быть такой, как мои родители”», — призналась девушка.
Мартин не сожалеет о своем выборе. Она рада, что смогла переехать из Лос-Анджелеса в Нэшвилл и пожить вдали от журналистов и папарацци. Кроме того, в учебном заведении звездная наследница встретила лучших друзей.
«Я просто благодарна за то, что у меня была возможность пожить нормальной жизнью», — высказалась студентка,
Помимо учебы на юриста и занятий творчеством, Мартин еще работает моделью. Недавно она подписала контракт с крупным брендом, а до этого снялась в рекламе с матерью.
Напомним, Гвинет Пэлтроу родила Эппл в браке с музыкантом и солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Многие отмечают, что девушка очень похожа на свою знаменитую маму.
Как-то Пэлтроу рассказывала, что наследница любит разбирать ее винтажные вещи. Оказывается, актриса, будучи юной девушкой, мечтала, чтобы ее дочь когда-то носила ее наряды.
«Как ни странно, я начала собирать одежду для Эппл за 15−20 лет до ее рождения. Я не просто смотрю на топ, я вспоминаю момент из своей жизни и все обстоятельства, которые его сопровождали. Я всегда все сохраняла в надежде, что однажды у меня появится дочь, которая захочет все это примерить», — говорила актриса в интервью журналу Vogue.
В новом интервью Эппл Мартин подтведила слова своей матери. Она призналась, что в восторге от ее винтажных нарядов.
«Гардероб моей мамы, который она носила в свои 20 лет, — это, пожалуй, моя самая любимая вещь на свете. Меня переполняют эмоции, когда я думаю о нарядах в этом шкафу», — отметила девушка.
У Пэлтроу и Мартина также есть 19-летний сын Мозес. В 2014 году актриса и музыкант объявили о расставании после десяти лет брака. В 2018-м актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым до свадьбы встречалась четыре года.