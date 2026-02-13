Ричмонд
Как снимали фильм «Гренландия 2: Миграция»: особенности создания триллера с Джерардом Батлером в главной роли

«Гренландия 2: Миграция» — это сиквел фильма «Гренландия» 2020 года. Причем о создании второй части было заявлено еще в 2021 году, когда Джерард Батлер и его коллега по фильму Морена Баккарин подтвердили свое возвращение. Уже сейчас можно сказать, что новый фильм получился захватывающим и неожиданным. Рассказываем, как его снимали
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Гренландия 2: Миграция
Кадр из фильма «Гренландия 2: Миграция»

После событий первого фильма действие фильма «Гренландия 2: Миграция» переносится за пределы защитного бункера в Гренландии. В центре истории остается семья Гэррити — Джон (Джерард Батлер), Эллисон (Морена Баккарин) и их сын Натан (Роман Гриффин Дэвис), которые вынуждены покинуть убежище и отправиться в опасный путь через постапокалиптическую Европу, превратившуюся в заснеженную пустошь.

Картина снималась как масштабный роуд-муви на фоне последствий глобальной катастрофы, что потребовало сложной логистики, работы в холодных локациях и активного использования визуальных эффектов. При этом создатели делали ставку на реалистичность происходящего и физическое присутствие актеров в кадре, а не только на компьютерную графику.

Разберем, в каких условиях проходили съемки фильма, какие технические и организационные решения принимала команда, и каким был бюджет проекта.

Особенности съемочного процесса

Съемочный процесс стартовал 29 апреля 2024 года, а завершился спустя несколько месяцев — в июле 2024. Ниже — несколько интересных фактов о съемках.

История названия кометы

Кадр из фильма Гренландия 2: Миграция
Кадр из фильма «Гренландия 2: Миграция»

Название кометы Кларк может навести на ассоциации с писателем-фантастом Артуром Кларком, однако это совпадение не имеет отношения к реальности. Как пояснил режиссер Рик Роман Во, объект в фильме не назван в честь автора научной фантастики.

По словам постановщика, при выборе имени создатели ориентировались на принцип, по которому получают названия ураганы. Кометам обычно присваивают сложные буквенно-цифровые обозначения, но такой вариант показался неудобным для повествования.

Режиссер также отметил, что ему близка идея простых, человеческих имен — по аналогии с главным героем Джоном Гэррити. Поэтому и космический объект, угрожающий уничтожением планеты, получил максимально простое название: так же, как мы называем ураганы, не задумываясь о научной классификации.

Для Рика Романа Во и Джерарда Батлера этот фильм — далеко не первая совместная работа

Рик Роман Во и Джерард Батлер давно работают вместе, и «Гренландия 2: Миграция» стала для них уже четвертым совместным проектом.

Ранее режиссер и актер сотрудничали прсъемках фильмов «Падение ангела» (2019), «Гренландия» (2020) и триллера «Наступившая ночь». Во всех этих работах Джерард Батлер исполнял ключевые роли, а Рик Роман Во отвечал за постановку.

Кадр из фильма Гренландия
Кадр из фильма «Гренландия»

Съемки проходили не в Гренландии

Несмотря на название и место действия фильма, съемки проходили не в Гренландии. В мае 2024 года часть сцен была снята в городе Олтон, графство Хэмпшир, Великобритания.

На время производства в Олтоне перекрывали рыночную площадь, а также отдельные городские улицы и парковые зоны. Эти локации были переоформлены под постапокалиптическое пространство: декорации, реквизит и визуальные эффекты использовались для создания образа разрушенной Европы после глобальной катастрофы.

Кадр из фильма Гренландия 2: Миграция
Кадр из фильма «Гренландия 2: Миграция»

Бюджет фильма «Гренландия 2: Миграция»

Производственный бюджет фильма составил около 90 миллионов долларов. По сравнению с первой частью это заметный рост затрат, что связано с расширением масштаба истории, увеличением количества экшен-сцен, работой в натурных локациях и более активным использованием визуальных эффектов.

Кадр из фильма Гренландия 2: Миграция
Кадр из фильма «Гренландия 2: Миграция»