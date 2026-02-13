После событий первого фильма действие фильма «Гренландия 2: Миграция» переносится за пределы защитного бункера в Гренландии. В центре истории остается семья Гэррити — Джон (Джерард Батлер), Эллисон (Морена Баккарин) и их сын Натан (Роман Гриффин Дэвис), которые вынуждены покинуть убежище и отправиться в опасный путь через постапокалиптическую Европу, превратившуюся в заснеженную пустошь.
Картина снималась как масштабный роуд-муви на фоне последствий глобальной катастрофы, что потребовало сложной логистики, работы в холодных локациях и активного использования визуальных эффектов. При этом создатели делали ставку на реалистичность происходящего и физическое присутствие актеров в кадре, а не только на компьютерную графику.
Разберем, в каких условиях проходили съемки фильма, какие технические и организационные решения принимала команда, и каким был бюджет проекта.
Особенности съемочного процесса
Съемочный процесс стартовал 29 апреля 2024 года, а завершился спустя несколько месяцев — в июле 2024. Ниже — несколько интересных фактов о съемках.
История названия кометы
Название кометы Кларк может навести на ассоциации с писателем-фантастом Артуром Кларком, однако это совпадение не имеет отношения к реальности. Как пояснил режиссер Рик Роман Во, объект в фильме не назван в честь автора научной фантастики.
По словам постановщика, при выборе имени создатели ориентировались на принцип, по которому получают названия ураганы. Кометам обычно присваивают сложные буквенно-цифровые обозначения, но такой вариант показался неудобным для повествования.
Режиссер также отметил, что ему близка идея простых, человеческих имен — по аналогии с главным героем Джоном Гэррити. Поэтому и космический объект, угрожающий уничтожением планеты, получил максимально простое название: так же, как мы называем ураганы, не задумываясь о научной классификации.
Для Рика Романа Во и Джерарда Батлера этот фильм — далеко не первая совместная работа
Рик Роман Во и Джерард Батлер давно работают вместе, и «Гренландия 2: Миграция» стала для них уже четвертым совместным проектом.
Ранее режиссер и актер сотрудничали прсъемках фильмов «Падение ангела» (2019), «Гренландия» (2020) и триллера «Наступившая ночь». Во всех этих работах Джерард Батлер исполнял ключевые роли, а Рик Роман Во отвечал за постановку.
Съемки проходили не в Гренландии
Несмотря на название и место действия фильма, съемки проходили не в Гренландии. В мае 2024 года часть сцен была снята в городе Олтон, графство Хэмпшир, Великобритания.
На время производства в Олтоне перекрывали рыночную площадь, а также отдельные городские улицы и парковые зоны. Эти локации были переоформлены под постапокалиптическое пространство: декорации, реквизит и визуальные эффекты использовались для создания образа разрушенной Европы после глобальной катастрофы.
Бюджет фильма «Гренландия 2: Миграция»
Производственный бюджет фильма составил около 90 миллионов долларов. По сравнению с первой частью это заметный рост затрат, что связано с расширением масштаба истории, увеличением количества экшен-сцен, работой в натурных локациях и более активным использованием визуальных эффектов.