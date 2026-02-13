13 февраля 2026 Источник: Кино Mail

Как снимали фильм «Гренландия 2: Миграция»: особенности создания триллера с Джерардом Батлером в главной роли

«Гренландия 2: Миграция» — это сиквел фильма «Гренландия» 2020 года. Причем о создании второй части было заявлено еще в 2021 году, когда Джерард Батлер и его коллега по фильму Морена Баккарин подтвердили свое возвращение. Уже сейчас можно сказать, что новый фильм получился захватывающим и неожиданным. Рассказываем, как его снимали