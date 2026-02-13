Американская актриса Дрю Бэрримор опубликовала фото без макияжа в преддверии 51-летия. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда фильма «Ангелы Чарли» запечатлела себя на камеру в темно-синей футболке и коричневом кардигане. При этом она уложила волосы назад и отказалась от декоративной косметики.
«Наслаждаюсь последними днями своего 50-летия. Очень жду 51!», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 179 тысяч лайков и семь тысяч комментариев.
Ранее Дрю Бэрримор кардинально изменила имидж и показала результат.