Дрю Бэрримор / фото: соцсети
Американская актриса Дрю Бэрримор опубликовала фото без макияжа в преддверии 51-летия. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Звезда фильма «Ангелы Чарли» запечатлела себя на камеру в темно-синей футболке и коричневом кардигане. При этом она уложила волосы назад и отказалась от декоративной косметики.

«Наслаждаюсь последними днями своего 50-летия. Очень жду 51!», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 179 тысяч лайков и семь тысяч комментариев.

Ранее Дрю Бэрримор кардинально изменила имидж и показала результат.