Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Богомолов вспомнил о первой роли и рассказал, почему бросил актерство на 30 лет

Режиссер рассказал, как попал на съемки кино и почему это был разовый опыт
Константин Богомолов
Константин Богомолов

Константин Богомолов в интервью-шоу «Актерская студия» рассказал о своем первом актерском опыте в 12 лет. Артист снялся в фильме «Гобсек» (1987) режиссера Александра Орлова. Ведущий Вадим Верник спросил у режиссера «Содержанок», как он попал в кино и было ли у него желание развивать карьеру актера дальше.

Богомолов вспомнил, что в середине 80-х его родители снимали дом во Внуково, где также жили многие видные советские деятели кино и театра. Летом в доме Богомоловых собирались шумные компании, и он вместе с сестрой развлекал гостей сценками и стихами.

«Меня попросили прочитать стихи, я прочитал, и Александр Орлов вдохновился и решил, что я должен сыграть юного графа Эрнеста. Я прибыл на пробы на Мосфильм, пробы прошли блестяще», — вспомнил Константин Юрьевич.

Константин Богомолов в фильме «Гобсек» (1987), скриншот из шоу «Актерская студия»
Константин Богомолов в фильме «Гобсек» (1987), скриншот из шоу «Актерская студия»

«Мы с папой прервали отдых в Пицунде и поехали сниматься в Кишинев. Я был загорелым очень сильно и начал облезать, поэтому доставил гримерам массу проблем», — со смехом рассказал режиссер.

Богомолов признался, что пребывание в кадре ему категорически не понравилось, так как «из него выжимали страдание», и ему не хотелось продолжать сниматься в кино: «Я вполне удовлетворился симпатичным гонораром за съемки и за озвучание, который отдал родителям».

Это оказался единственный киноопыт Богомолова в детстве — после него он не снимался более 30 лет, вернувшись на экраны только в 2019-м в своем сериале «Содержанки».