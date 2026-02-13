Константин Богомолов в интервью-шоу «Актерская студия» рассказал о своем первом актерском опыте в 12 лет. Артист снялся в фильме «Гобсек» (1987) режиссера Александра Орлова. Ведущий Вадим Верник спросил у режиссера «Содержанок», как он попал в кино и было ли у него желание развивать карьеру актера дальше.