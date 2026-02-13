Константин Богомолов в интервью-шоу «Актерская студия» рассказал о своем первом актерском опыте в 12 лет. Артист снялся в фильме «Гобсек» (1987) режиссера Александра Орлова. Ведущий Вадим Верник спросил у режиссера «Содержанок», как он попал в кино и было ли у него желание развивать карьеру актера дальше.
Богомолов вспомнил, что в середине 80-х его родители снимали дом во Внуково, где также жили многие видные советские деятели кино и театра. Летом в доме Богомоловых собирались шумные компании, и он вместе с сестрой развлекал гостей сценками и стихами.
«Меня попросили прочитать стихи, я прочитал, и Александр Орлов вдохновился и решил, что я должен сыграть юного графа Эрнеста. Я прибыл на пробы на Мосфильм, пробы прошли блестяще», — вспомнил Константин Юрьевич.
«Мы с папой прервали отдых в Пицунде и поехали сниматься в Кишинев. Я был загорелым очень сильно и начал облезать, поэтому доставил гримерам массу проблем», — со смехом рассказал режиссер.
Богомолов признался, что пребывание в кадре ему категорически не понравилось, так как «из него выжимали страдание», и ему не хотелось продолжать сниматься в кино: «Я вполне удовлетворился симпатичным гонораром за съемки и за озвучание, который отдал родителям».
Это оказался единственный киноопыт Богомолова в детстве — после него он не снимался более 30 лет, вернувшись на экраны только в 2019-м в своем сериале «Содержанки».