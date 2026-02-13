Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» рассказал об опыте съемок фильма с дикими животными

Страусы испугали актера Копейкина на съемках фильма «Красавица»
Слава Копейкин в фильме «Красавица»
Слава Копейкин в фильме «Красавица»

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин рассказал о пережитом на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица». Его цитирует kp.ru.

По словам знаменитости, на съемочной площадке фильма о зоопарке и блокаде было много настоящих животных — верблюд, олени, страусы, артист любил их подкармливать. Однако страусы смогли испугать его.

«Один другому спину выклевывал до крови. Мы пришли — а там до мяса все. Пришлось накрывать бушлатом, чтобы защитить. Так он и бушлат начал клевать», — вспоминает артист.

Ранее Слава Копейкин рассказал, кем вдохновлялся для роли молодого бандита из 90-ых.