Звезда «Слова пацана» рассказал об опыте съемок фильма с дикими животными

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин рассказал о пережитом на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица». Его цитирует kp.ru.
По словам знаменитости, на съемочной площадке фильма о зоопарке и блокаде было много настоящих животных — верблюд, олени, страусы, артист любил их подкармливать. Однако страусы смогли испугать его.
«Один другому спину выклевывал до крови. Мы пришли — а там до мяса все. Пришлось накрывать бушлатом, чтобы защитить. Так он и бушлат начал клевать», — вспоминает артист.
Ранее Слава Копейкин рассказал, кем вдохновлялся для роли молодого бандита из 90-ых.