Иван Добронравов признался, что не умеет выбирать подарки на 14 февраля

Актер признался, что еще не подготовил подарок на День всех влюбленных для своей жены
Иван Добронравов с женой на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Иван Добронравов с женой на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

Актер Иван Добронравов поделился, что ему трудно выбирать идеальный подарок на День всех влюбленных, который празднуется 14 февраля. Его слова передал «Пятый канал».

Артист признался, что до сих пор не придумал, как поздравит супругу Анну с Днем всех влюбленных в этом году.

«Я пока не знаю. Вообще я очень… Я романтичный человек, но вот все, что касается подарков от меня и мне — я абсолютно какой-то необязательный человек. У меня бывают редкие озарения», — раскрыл актер.

По словам артиста, для него самого важнее всего ощущение, что он небезразличен человеку. Добронравов выразил надежду, что его близкие хотят чувствовать то же самое и с его стороны.

Ранее Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором.