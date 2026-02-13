Иван Добронравов признался, что не умеет выбирать подарки на 14 февраля

Актер Иван Добронравов поделился, что ему трудно выбирать идеальный подарок на День всех влюбленных, который празднуется 14 февраля. Его слова передал «Пятый канал».
Артист признался, что до сих пор не придумал, как поздравит супругу Анну с Днем всех влюбленных в этом году.
«Я пока не знаю. Вообще я очень… Я романтичный человек, но вот все, что касается подарков от меня и мне — я абсолютно какой-то необязательный человек. У меня бывают редкие озарения», — раскрыл актер.
По словам артиста, для него самого важнее всего ощущение, что он небезразличен человеку. Добронравов выразил надежду, что его близкие хотят чувствовать то же самое и с его стороны.
