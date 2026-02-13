Ксения Алферова прокомментировала сообщения о разводе с Егором Бероевым после 25 лет брака. Актриса отметила, что не хочет подробно рассказывать о личной жизни.
«Если бы я хотела как-то комментировать, согласитесь, я бы давно уже это сделала… Единственное, я бы поспорила с хронологией (Бероев сообщил, что они расстались еще в 2022 году. — Прим. ред.), но она, видимо, у каждого своя…» — подчеркнула актриса в интервью Леди Mail.
После того как Бероев заявил в соцсетях о расставании с женой, в Сети активно обсуждают его поступок.
«Очень жаль. Такие женщины, как Ксения Алферова, — это дар Божий», «“Я расстался с ней”… Как будто говорит об одностороннем решении, нет? И да, правда, написано сухо, без тепла, так ощущается…», «Вы были примером для многих семей. Как жаль…», «Читаешь слова, и словно колючки», «Написано как будто не Егором — зло, цинично, не по-божески, ведь все годы мы видели священные узы брака Семьи с большой буквы…», «Эх, вы производили впечатление порядочного человека… Но нет. Все, как у всех. Седина в бороду, бес в ребро. Удачи», «Такую женщину потерять, жаль…», «Неприятный, циничный текст», — пишут в соцсетях.
Алферова знает о том, что многие негативно высказываются в адрес ее бывшего мужа. Она обратилась к хейтерам и попросила, чтобы они не осуждали Бероева.
«Я бы хотела попросить людей перестать, по возможности, это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте. Все мы совершаем ошибки, но не нужно кидать друг в друга камни, ведь мы все не без греха, согласны?» — высказалась артистка.
Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев прожили в браке более 20 лет. У них есть 19-летняя дочь Евдокия. Накануне стало известно, что актеры расстались еще четыре года назад.
«В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — написал Бероев в своем блоге.
Ранее Алферова отправилась в горы после публичного обсуждения ее развода с Бероевым.