Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Бурунов о цене актера: «Чем больше боли — тем дороже ты стоишь»

Актер Сергей Бурунов заявил, что актером не стать без образования и боли
Сергей Бурунов, фото: пресс-служба
Сергей Бурунов, фото: пресс-служба

Актер Сергей Бурунов заявил, что театральное образование играет ключевую роль в становлении артиста. Его слова передает VOICE.

«В этом [профильном образовании] закладывается матрица твоей будущей системы. Не просто так ты проходишь отбор, не просто так сдаешь экзамены. Это база, там тебе дают ремесло, которым ты обязан владеть», — заявил он.

По словам знаменитости, человеку без образования только кажется, что он владеет необходимыми навыками. На деле же будет существенно видна разница, когда он начнет играть в дуэте с профессионалом.

«Почему‑то соцсети сделали так, что стать артистом можно по щелчку. Нет, в любом деле, знаю по себе, отматывая хронику в голове, в любой профессии ты должен, мягко говоря, вкалывать», — отметил Бурунов.

Подводя итог, российский голос Леонардо ДиКаприо сказал: «В нашем деле чем больше боли и опыта, — тем дороже ты стоишь и ближе “Оскар”». В то же время артист отметил, что лично не грезит наградой.

Ранее Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии.