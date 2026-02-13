Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе

В реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Также мужская аудитория предпочитает такие сюжеты как «любовь с монстром» (13%) и фиктивные отношения (12%). В топ-3 у девушек вошли тропы «от ненависти к любви» (14%) и «второй шанс» (9%), — расклад, при котором пара воссоединяется после разрыва, рассказали в «Литрес». Кроме того, мужчины среди различных любовных историй чаще всего отдают предпочтение любовному фэнтези (44%), тогда как у женщин лидерство одержали классические романы (30%).