Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и сыном

Артистка замужем за финансистом Бадером Шаммасом. У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились.