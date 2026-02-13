Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и сыном

Голливудская актриса Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и подросшим сыном. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, снятые во время их семейной поездки в Дубай. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая прекрасная семья», «Малыш подрос», «Маленький ангел», «Счастливая женщина», «Так счастлива за вас», «Чудесная семья, обожаю вас», «Наслаждайтесь своим счастьем».
Артистка замужем за финансистом Бадером Шаммасом. У пары начался роман в 2019 году. Через два года бизнесмен сделал предложение Лохан, на которое она ответила согласием, объявив о помолвке в соцсетях. А в 2022 году влюбленные поженились.
Ранее Линдси Лохан показала, как выглядит без макияжа.