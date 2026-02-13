Жена Эммануила Виторгана показала их подросшую дочь

Актер официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году. У пары две дочери: помимо Клары, они воспитывают Этель, которой 26 февраля исполнится восемь лет. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.