Жена Эммануила Виторгана показала их подросшую дочь

Жена народного артиста России Эммануила Виторгана показала их подросшую дочь. Ирина Виторган поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с шестилетней Кларой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она сняла, как девочка помогала ей с уборкой по дому.
Актер официально зарегистрировал отношения с Ириной Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе, в 2000 году. У пары две дочери: помимо Клары, они воспитывают Этель, которой 26 февраля исполнится восемь лет. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.
Виторган признавался, что его продолжают осуждать за такое позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам народного артиста, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.
Ранее Максим Виторган показал редкое архивное фото отца в день его 86-летия.