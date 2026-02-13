Продюсер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом объявил о съемках продолжения

В новом интервью для BBC News продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер рассказал, что создатели официально приступили к работе над продолжением фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.
Однако Брукхаймер отказался назвать точные сроки реализации проекта или подтвердить детали кастинга. При этом продюсер отметил, что, «конечно», будет участвовать в решениях по подбору актеров, оставив открытым вопрос о возвращении Брэда Питта к роли ветерана-гонщика Сонни Хейса.
Фильм F1 вышел летом 2025 года и собрал в мировом прокате 630 миллионов долларов, став самым успешным релизом Apple Original Films. Картина также получила четыре номинации на премию «Оскар», включая категорию «Лучший фильм».
Брукхаймер признался, что был «удивлен и восхищен» таким признанием его картины. По словам продюсера, работа с Брэдом Питтом стала для него новым и очень интересным опытом. «Я никогда раньше не работал с Брэдом, и работать с ним — настоящее удовольствие», — отметил он.
Ранее образ Брэда Питта из культового фильма высмеяли за нелепый парик и усы.