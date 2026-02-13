Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом объявил о съемках продолжения

Сиквел фильма официально в разработке
Кадр из фильма «Формула-1»
Кадр из фильма «Формула-1»

В новом интервью для BBC News продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер рассказал, что создатели официально приступили к работе над продолжением фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

Однако Брукхаймер отказался назвать точные сроки реализации проекта или подтвердить детали кастинга. При этом продюсер отметил, что, «конечно», будет участвовать в решениях по подбору актеров, оставив открытым вопрос о возвращении Брэда Питта к роли ветерана-гонщика Сонни Хейса.

Фильм F1 вышел летом 2025 года и собрал в мировом прокате 630 миллионов долларов, став самым успешным релизом Apple Original Films. Картина также получила четыре номинации на премию «Оскар», включая категорию «Лучший фильм».

Брукхаймер признался, что был «удивлен и восхищен» таким признанием его картины. По словам продюсера, работа с Брэдом Питтом стала для него новым и очень интересным опытом. «Я никогда раньше не работал с Брэдом, и работать с ним — настоящее удовольствие», — отметил он.

Ранее образ Брэда Питта из культового фильма высмеяли за нелепый парик и усы.