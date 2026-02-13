Ричмонд
Салдана и Спилберг пожертвовали в фонд умершего от рака Джеймса Ван Дер Бика

После смерти актера Ван Дер Бика для его семьи собрали два миллиона долларов
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер БикИсточник: Legion-Media.ru

Краудфандинговый счет, открытый для семьи американского актера Джеймса Ван Дер Бика превысил $2 млн всего за сутки после его кончины. Это следует из данных платформы GoFundMe.

Страницу организовали семьи, а жена Ван Дер Бика, Кимберли, указана в качестве получателя помощи. Среди пожертвований — ежемесячная выплата в размере $2,5 тысяч от актрисы Зои Салдана. Режиссер Стивен Спилберг и его жена, актриса Кейт Кэпшоу, также пожертвовали $25 тысяч.

Артист заключил брак со своей супругой в 2010 году, у них шестеро общих детей: дочери Оливия, Аннабель, Эмилия и Гвендолин, а также сыновья Джошуа и Джереми. Согласно заявлению на сайте GoFundMe, Кимберли и детей ждет неопределенное будущее, и пожертвования пойдут на оплату счетов.

«Расходы на медицинское обслуживание Джеймса и продолжительную борьбу с раком привели к тому, что семья осталась без средств. Они прилагают все усилия, чтобы остаться в собственном доме и обеспечить детям возможность продолжить образование и сохранить хоть какую-то стабильность в это невероятно трудное время», — говорится на краудфандинговой странице.

Ранее близкие показали фото звезды «Бухты Доусона» Джеймса Ван Дер Бика перед смертью.