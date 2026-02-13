Ричмонд
Звезда «Субстанции» снялась обнаженной для обложки глянца

Актриса Маргарет Куолли прикрыла грудь футболкой на обложке журнала

Звезда фильма «Субстанция», актриса Маргарет Куолли, снялась для обложки журнала Vanity Fair. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Маргарет Куэлли Куолли
Маргарет Куэлли КуоллиИсточник: Соцсети

Знаменитость позировала обнаженной, прикрыв грудь футболкой с принтом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с широкими угольно-черными стрелками. На других фото модель позировала в платье с разрезами, топе с глубоким декольте и юбке—карандаш из сетки и мини-платье из страз.

Ранее звезда «Субстанции» снялась в кожаном платье-бюстье для глянца.