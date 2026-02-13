Звезда «Субстанции» снялась обнаженной для обложки глянца

Звезда фильма «Субстанция», актриса Маргарет Куолли, снялась для обложки журнала Vanity Fair. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала обнаженной, прикрыв грудь футболкой с принтом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с широкими угольно-черными стрелками. На других фото модель позировала в платье с разрезами, топе с глубоким декольте и юбке—карандаш из сетки и мини-платье из страз.
Ранее звезда «Субстанции» снялась в кожаном платье-бюстье для глянца.