59-летняя Рената Литвинова показала новый имидж без бровей

Актриса Рената Литвинова снялась в вечернем платье в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
59-летняя знаменитость была одета в зеленом платье с голой спиной. Волосы актрисы уложили в низкий пучок, а также сделали макияж с имитацией отсутствия бровей, красной помадой и темными тенями. Съемка прошла в винтажном интерьере.
У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.
Ранее Рената Литвинова выложила фото в купальнике.