Жена Сарика Андреасяна показала фигуру в купальнике за обедом в Дубае

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, снялась в купальнике в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость показала фигуру в пестром купальнике, панаме и серьгах. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. В кадре актриса с семьей обедала пиццей на пляже Дубае.
До этого артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Знаменитость показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.
Ранее Лиза Моряк в красном платье снялась в образе Дамы Червей.