«Ангел» Victoria's Secret показала фото дочери в честь ее пятилетия

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, опубликовала фото дочери в честь ее пятилетия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость показала дочь Тууликки Джоан Дейли в розовом платье и с крыльями феи. Модель сняла ее в честь дня рождения с подарками в руках. Девочке исполнилось 5 лет.
Ранее Эльза Хоск в нижнем белье снялась для рекламы коллекции к 14 февраля.