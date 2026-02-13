Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret показала фото дочери в честь ее пятилетия

Модель Эльза Хоск опубликовала фото дочери в честь ее дня рождения

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, опубликовала фото дочери в честь ее пятилетия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск показала дочь / фото: соцсети
Эльза Хоск показала дочь / фото: соцсети

Знаменитость показала дочь Тууликки Джоан Дейли в розовом платье и с крыльями феи. Модель сняла ее в честь дня рождения с подарками в руках. Девочке исполнилось 5 лет.

Ранее Эльза Хоск в нижнем белье снялась для рекламы коллекции к 14 февраля.