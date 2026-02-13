Кортни Кокс поделилась архивным фото с Дженнифер Энистон в честь ее 57-летия

Кортни Кокс публично поздравила с 57-м днем рождения свою давнюю подругу Дженнифер Энистон. 11 февраля, 61-летняя актриса поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена вместе со своей коллегой по сериалу «Друзья».
Снимок, скорее всего, был сделан во время съемок ситкома.
«Судя по всему, Близнецы любят Водолеев! В этом месяце так много именинников. Мне так повезло, что в моей жизни есть эти “воздушные” головы», — написала Кокс.
Риз Уизерспун также поздравила свою коллегу по «Утреннему шоу» с днем рождения роликом в соцсетях. Видео начинается с архивной фотографии из сериала «Друзья», где актрисы сыграли сестер Рэйчел и Джилл Грин, с подписью: «Когда кто-то упоминает, что мы вместе росли, как будто мы не в курсе».
«С днем рождения! От сестер Грин до ведущих новостей — наши разговоры и смех никогда не прекращаются. Твоя любовь к жизни, чувство юмора и неиссякаемый позитив — это настоящий подарок. Я так благодарна за то, что знаю тебя и на экране, и за его пределами. Люблю тебя, Джен», — написала в посте Уизерспун.
Ранее возлюбленный Дженнифер Энистон поздравил ее с 57-летием.