Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кортни Кокс поделилась архивным фото с Дженнифер Энистон в честь ее 57-летия

Снимок был сделан во время съемок ситкома «Друзья»

Кортни Кокс публично поздравила с 57-м днем рождения свою давнюю подругу Дженнифер Энистон. 11 февраля, 61-летняя актриса поделилась архивным снимком, на котором она запечатлена вместе со своей коллегой по сериалу «Друзья».

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, фото: соцсети

Снимок, скорее всего, был сделан во время съемок ситкома.

«Судя по всему, Близнецы любят Водолеев! В этом месяце так много именинников. Мне так повезло, что в моей жизни есть эти “воздушные” головы», — написала Кокс.

Риз Уизерспун также поздравила свою коллегу по «Утреннему шоу» с днем рождения роликом в соцсетях. Видео начинается с архивной фотографии из сериала «Друзья», где актрисы сыграли сестер Рэйчел и Джилл Грин, с подписью: «Когда кто-то упоминает, что мы вместе росли, как будто мы не в курсе».

«С днем рождения! От сестер Грин до ведущих новостей — наши разговоры и смех никогда не прекращаются. Твоя любовь к жизни, чувство юмора и неиссякаемый позитив — это настоящий подарок. Я так благодарна за то, что знаю тебя и на экране, и за его пределами. Люблю тебя, Джен», — написала в посте Уизерспун.

Ранее возлюбленный Дженнифер Энистон поздравил ее с 57-летием.