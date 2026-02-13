Ричмонд
У актера Смольянинова, объявленного в международный розыск, остался ИП в России

kp.ru: у актера осталось действующее ИП с заблокированными счетами
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: Legion-Media.ru

У актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), объявленного в международный розыск, остался действующее ИП в России. Об этом сообщает kp.ru.

Издание, ссылаясь на данные сервиса сервиса Rusprofile, выяснило, что актер зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Московской области еще в 2008 году. Его ИП специализируется на исполнительском искусстве и занимается производством фильмов, телепрограмм и рекламных материалов.

С 2015 по 2016 год Смольянинов участвовал в государственных тендерах. Он заключил контракты с Государственным театром наций и Удмуртской государственной филармонией на сумму 278 тысяч рублей.

Однако на данный момент бизнес артиста испытывает сложности: налоговая служба заблокировала счета ИП из-за отсутствия налоговой декларации.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.