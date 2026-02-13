«Хогвартс-экспресс» могут снять с маршрута из-за финансовых проблем

Локомотив, которым ежегодно пользуются около 70 тыс. пассажиров, отправляется из Форт-Уильяма, проходит через виадук Гленфиннан и прибывает в портовый город Маллайг. Он оказался в сложной ситуации из-за затянувшегося спора о правилах безопасности и связанных с этим финансовых трудностей.