Садальский рассказал о последней встрече с актрисой Федоровой из «Папиных дочек»

«Галя была фантастическая. Она была удивительным человеком, просто грандиозная была актриса, очень любила свой город. Мы с ней виделись в последний раз прошлой весной. Она всегда приходила на все мои спектакли. В последнюю встречу она задыхалась, уже уходила. Все равно она принесла кучу подарков, приготовленные собственноручно сало, мясо. Это была, действительно, настоящая русская женщина, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Светлая ей память», — поделился он.