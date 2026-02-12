Садальский рассказал о последней встрече с актрисой Федоровой из «Папиных дочек»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с aif.ru рассказал о последней встрече с актрисой Галиной Федоровой, с которой он был знаком много лет.
«Галя была фантастическая. Она была удивительным человеком, просто грандиозная была актриса, очень любила свой город. Мы с ней виделись в последний раз прошлой весной. Она всегда приходила на все мои спектакли. В последнюю встречу она задыхалась, уже уходила. Все равно она принесла кучу подарков, приготовленные собственноручно сало, мясо. Это была, действительно, настоящая русская женщина, которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Светлая ей память», — поделился он.
Галина Федорова умерла 29 января на 91-м году жизни. Почти 30 лет она служила в Рязанском театре драмы. В большом кино Федорова снималась с начала 2000-х. В фильме «Русские бабы» она сыграла одну из главных ролей. Также она снималась в проектах «Парижане» с Пьером Ришаром, «Москва. Три вокзала», «След», «Адвокат», «Райские яблочки», «Закон и порядок», «Час Волкова», «Кремлевские курсанты», «Интерны», «Папины дочки», «Дальнобойщики» и других.