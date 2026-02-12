Антон Лапенко исполнит главную роль в сериале о хоккее «Седьмой игрок»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко в главной роли о вымышленном хоккейном клубе «Строитель» выйдет в этом году в онлайн-платформе «Кинопоиск». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
«В 2026 году на “Кинопоиске” выйдет новый оригинальный сериал “Седьмой игрок” в центре сюжета которого — хоккейный клуб “Строитель”. Управлять клубом будет герой в исполнении Антона Лапенко, его персонаж Артем внезапно для себя займет должность директора хоккейной команды», — говорится в сообщении.
В центре сюжета вымышленный хоккейный клуб «Строитель», переживающий затяжной кризис. Новым директором команды становится Артем — бывший тренер по фигурному катанию, который неожиданно для себя занимает руководящую должность и по ходу сезона начинает масштабные реформы. Обновляет тренировочный процесс, фирменный стиль и стратегию развития.
Актер Антон Лапенко отметил, что при создании образа не опирался ни на голливудские или российские проекты, ни на реальные прототипы. «Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — подчеркнул он.
Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов, креативным продюсером — Вадим Свешников. В проекте также задействованы Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов.
О проекте
Съемки проходят в Твери, Москве и Минске и завершатся весной. Премьера «Седьмого игрока» запланирована на 2026 год. Проект создается в рамках партнерства КХЛ и Яндекса. Производством занимаются компания Bar Production и «Плюс Студия» при поддержке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).