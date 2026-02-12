Вашингтон
Антон Лапенко исполнит главную роль в сериале о хоккее «Седьмой игрок»

Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов
Кадр из сериала «Седьмой игрок»
Кадр из сериала «Седьмой игрок»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко в главной роли о вымышленном хоккейном клубе «Строитель» выйдет в этом году в онлайн-платформе «Кинопоиск». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«В 2026 году на “Кинопоиске” выйдет новый оригинальный сериал “Седьмой игрок” в центре сюжета которого — хоккейный клуб “Строитель”. Управлять клубом будет герой в исполнении Антона Лапенко, его персонаж Артем внезапно для себя займет должность директора хоккейной команды», — говорится в сообщении.

В центре сюжета вымышленный хоккейный клуб «Строитель», переживающий затяжной кризис. Новым директором команды становится Артем — бывший тренер по фигурному катанию, который неожиданно для себя занимает руководящую должность и по ходу сезона начинает масштабные реформы. Обновляет тренировочный процесс, фирменный стиль и стратегию развития.

Кадр из сериала «Седьмой игрок»
Кадр из сериала «Седьмой игрок»

Актер Антон Лапенко отметил, что при создании образа не опирался ни на голливудские или российские проекты, ни на реальные прототипы. «Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — подчеркнул он.

Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов, креативным продюсером — Вадим Свешников. В проекте также задействованы Григорий Верник, Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Юлия Ильина, Дмитрий Куличков и Евгений Харитонов.

О проекте

Съемки проходят в Твери, Москве и Минске и завершатся весной. Премьера «Седьмого игрока» запланирована на 2026 год. Проект создается в рамках партнерства КХЛ и Яндекса. Производством занимаются компания Bar Production и «Плюс Студия» при поддержке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).