Антон Лапенко исполнит главную роль в сериале о хоккее «Седьмой игрок»

Актер Антон Лапенко отметил, что при создании образа не опирался ни на голливудские или российские проекты, ни на реальные прототипы. «Собирая его образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальных прототипов или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Как раз наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своем персонажем, который внезапно оказался в новой для себя гуще событий, перейдя в хоккей из фигурного катания», — подчеркнул он.