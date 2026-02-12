Вашингтон
Деревянко высказался о женщинах, ищущих богатства в шоу-бизнесе

Актер Деревянко посочувствовал женщинам, которые ищут богатства в шоу-бизнесе
Павел Деревянко
Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко заявил, что женщинам, которые особенно жадные до богатства и разыскивают его в мире шоу-бизнеса, можно только посочувствовать. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

«Только можно как-то посочувствовать, наверное», — сказал артист.

Актер добавил, что сам никогда не сталкивался с подобными ситуациями, однако часто о них слышал. Деревянко признался, что такие истории его лишь ужасают.

«В нынешних реалиях… Ну, это хреново, конечно же», — отметил актер.

По словам знаменитости, он такого никому не пожелает.

Ранее Павел Деревянко назвал «кошмаром» мужчин, не платящих алименты.