Деревянко высказался о женщинах, ищущих богатства в шоу-бизнесе

Актер Павел Деревянко заявил, что женщинам, которые особенно жадные до богатства и разыскивают его в мире шоу-бизнеса, можно только посочувствовать. Слова знаменитости передал «Пятый канал».
«Только можно как-то посочувствовать, наверное», — сказал артист.
Актер добавил, что сам никогда не сталкивался с подобными ситуациями, однако часто о них слышал. Деревянко признался, что такие истории его лишь ужасают.
«В нынешних реалиях… Ну, это хреново, конечно же», — отметил актер.
По словам знаменитости, он такого никому не пожелает.
Ранее Павел Деревянко назвал «кошмаром» мужчин, не платящих алименты.