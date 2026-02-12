Звезда «Елок» заявила, что у Богомолова достаточно работы и без Школы-студии МХАТ

У режиссера Константина Богомолова много другой работы и без Школы-студии МХАТ. Об этом заявила в беседе с 360.ru актриса театра и кино Алиса Сапегина.
«Конечно, он правильно поступил. Я читала то письмо, со всеми доводами согласна. Если его не хотят там видеть, то зачем все это? Богомолова ценят в нашей стране, есть много другой работы, помимо ректорства», — сказала она.
11 февраля режиссер обратился с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой. Режиссера назначили на должность 23 января.
