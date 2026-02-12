Вашингтон
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Минкультуры освободило Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов
Константин БогомоловИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры России.

Ранее режиссер Константин Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер был назначен на должность и.о. ректора 23 января после кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого.

«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком.