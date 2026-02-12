Марина Александрова обнародовала редкие семейные фото

Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.