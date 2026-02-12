Вашингтон
Актриса Марина Александрова показала редкие семейные фото из поездки по Европе
Марина Александрова обнародовала редкие семейные фото

Актриса Марина Александрова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото с мужем и детьми. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда показала подписчикам кадры из семейного путешествия по Испании.

«Вот мое солнце, если за окном оно спряталось. Ищу его в памяти телефона. Каникулы 2026. Альбом для внуков», — отметила артистка.

Знаменитость состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. Их сыну Андрею 13 лет, а дочери Екатерине 10 лет.

Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.

Ранее Марина Александрова снялась в купальнике на отдыхе в Катаре.