Ирина Рахманова объяснила, почему держит личности мужа и сына в тайне

Ирина Рахманова, запомнившаяся зрителям по фильму «9 рота», а также сериалам «Виола Тараканова» и «Соколова подозревает всех», в беседе с Леди Mail объяснила, почему не выкладывает личные фото и предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни.
«Я есть в запрещенной соцсети, но страница у меня закрыта только для близких и друзей. Чтобы они могли наблюдать, что происходит в моей жизни, а я — за ними. А так, чтобы рассказать о себе на весь мир, — это не мое. По мне, блогер — это отдельная профессия. Я вижу, как мои коллеги ведут свои аккаунты, это — большой труд. Мне же все это не близко. Моя семья — это мое интимное пространство, только для меня», — поделилась Ирина.
Рахманова отметила, что не желает, чтобы ее мужа и сына обсуждали и оценивали. Актриса обратила внимание на то, что в современную эпоху интернета и безнаказанности в виртуальном пространстве у людей возникло ощущение, что они вправе раздавать любые советы и комментарии.
Она заявила, что не считает нужным подвергать ребенка такому риску. Рахманова добавила, что будет счастлива, если сын захочет сопровождать ее на мероприятиях и фотографироваться вместе, когда вырастет. Но пока ребенок мал, актриса намерена защищать его приватность.