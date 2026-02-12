Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Рахманова объяснила, почему держит личности мужа и сына в тайне

Рахманова отметила, что не желает, чтобы ее мужа и сына обсуждали и оценивали
Ирина Рахманова
Ирина РахмановаИсточник: Алексей Молчановский

Ирина Рахманова, запомнившаяся зрителям по фильму «9 рота», а также сериалам «Виола Тараканова» и «Соколова подозревает всех», в беседе с Леди Mail объяснила, почему не выкладывает личные фото и предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни.

«Я есть в запрещенной соцсети, но страница у меня закрыта только для близких и друзей. Чтобы они могли наблюдать, что происходит в моей жизни, а я — за ними. А так, чтобы рассказать о себе на весь мир, — это не мое. По мне, блогер — это отдельная профессия. Я вижу, как мои коллеги ведут свои аккаунты, это — большой труд. Мне же все это не близко. Моя семья — это мое интимное пространство, только для меня», — поделилась Ирина.

Рахманова отметила, что не желает, чтобы ее мужа и сына обсуждали и оценивали. Актриса обратила внимание на то, что в современную эпоху интернета и безнаказанности в виртуальном пространстве у людей возникло ощущение, что они вправе раздавать любые советы и комментарии.

Она заявила, что не считает нужным подвергать ребенка такому риску. Рахманова добавила, что будет счастлива, если сын захочет сопровождать ее на мероприятиях и фотографироваться вместе, когда вырастет. Но пока ребенок мал, актриса намерена защищать его приватность.