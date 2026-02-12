Ирина Рахманова объяснила, почему держит личности мужа и сына в тайне

«Я есть в запрещенной соцсети, но страница у меня закрыта только для близких и друзей. Чтобы они могли наблюдать, что происходит в моей жизни, а я — за ними. А так, чтобы рассказать о себе на весь мир, — это не мое. По мне, блогер — это отдельная профессия. Я вижу, как мои коллеги ведут свои аккаунты, это — большой труд. Мне же все это не близко. Моя семья — это мое интимное пространство, только для меня», — поделилась Ирина.