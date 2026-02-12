Фонд Джеймса Ван Дер Бика собрал более полумиллиона долларов после его смерти

Накануне стало известно о трагической кончине 48-летнего Джеймса Ван Дер Бика, звезды культовых сериалов «Бухта Доусона» и «Как я встретил вашу маму», страдавшего онкологией на протяжении последних лет. У актера остались жена и шестеро детей. Представители его фонда тут же решили поддержать вдову Ван Дер Бика и их наследников, объявив о сборе средств.
Западные СМИ пишут, что за считанные часы для семьи покойного Джеймса было собрано более полумиллиона долларов. В первый час собрали 100 тысяч, а уже через пару часов цифра выросла до 500 тысяч долларов. Именно эта сумма первоначально была целью сбора. На данный момент необходимая сумма увеличена до миллиона долларов. Уточняется, что собранные средства пойдут на оплату многочисленных счетов семьи Ван Дер Бика и на обучение его детей.
Напомним, незадолго до смерти Джеймс начал активно вести личный блог. На личных снимках он был неузнаваем: болезнь сильно истощила его. В новогоднем обращении к поклонникам он признался, что не собирается ставить цели на 2026-й, а просто займётся восстановлением сил после продолжительной борьбы с раком.
