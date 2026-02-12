Фонд Джеймса Ван Дер Бика собрал более полумиллиона долларов после его смерти

Западные СМИ пишут, что за считанные часы для семьи покойного Джеймса было собрано более полумиллиона долларов. В первый час собрали 100 тысяч, а уже через пару часов цифра выросла до 500 тысяч долларов. Именно эта сумма первоначально была целью сбора. На данный момент необходимая сумма увеличена до миллиона долларов. Уточняется, что собранные средства пойдут на оплату многочисленных счетов семьи Ван Дер Бика и на обучение его детей.