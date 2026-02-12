В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Герой отечественных фильмов готов к самопожертвованию и преодолевает трудности, а западный герой — это супергерой, случайно получивший способности, считает заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
В среду в Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит форум в рамках кинопремии «Герои большой страны».
«Западный герой отличается от российского тем, что западный герой преимущественно — это все-таки супергерой. Это герой, который обладает каким-то качеством, не выстраданным, не полученным в результате удара и преодоления, а полученный либо по наследству, либо от природы, либо от инопланетян и так далее. А наш герой все-таки — это живой человек, который обладает ценностями самопожертвования, который делает сложные выборы, преодолевает сложности», — сказал Журавский журналистам.
Кинопремия «Герои большой страны» учреждена Фондом развития культуры и кинематографии «Страна» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям «индустриального качества» и «17 ценностей — образ героя» вошли 55 фильмов и сериалов.