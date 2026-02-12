Тейлор Момсен рассказала о продолжении «Гринча» с Джимом Кэрри

В 2000 году, когда Тейлор Момсен было всего семь лет, она сыграла Синди Лу в паре с Гринчем в исполнении Джима Керри в праздничном фильме «Гринч — похититель Рождества».
Однако поклонники вряд ли увидят воссоединение актерского состава в сиквеле в ближайшее время. 32-летняя актриса эксклюзивно сообщила The Post, что работа над фильмом не ведется.
«Насколько мне известно, нет, — рассказала она. — Некоторые вещи не подлежат обсуждению. Вечная классика. Она существует уже очень давно».
Правда, в ноябре Керри все же намекнул на возможное продолжение проекта.
«Когда Джим просит тебя что-то сделать, ты прислушиваешься… Так что, посмотрим», — заинтриговала Момсен в интервью Entertainment Tonight.
Ранее звезды фильма «Гринч — похититель Рождества» воссоединились спустя 25 лет.