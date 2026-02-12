Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тейлор Момсен рассказала о продолжении «Гринча» с Джимом Кэрри

В ноябре Джим Керри намекнул на возможное продолжение проекта
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»
Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

В 2000 году, когда Тейлор Момсен было всего семь лет, она сыграла Синди Лу в паре с Гринчем в исполнении Джима Керри в праздничном фильме «Гринч — похититель Рождества».

Однако поклонники вряд ли увидят воссоединение актерского состава в сиквеле в ближайшее время. 32-летняя актриса эксклюзивно сообщила The Post, что работа над фильмом не ведется.

«Насколько мне известно, нет, — рассказала она. — Некоторые вещи не подлежат обсуждению. Вечная классика. Она существует уже очень давно».

Правда, в ноябре Керри все же намекнул на возможное продолжение проекта.

«Когда Джим просит тебя что-то сделать, ты прислушиваешься… Так что, посмотрим», — заинтриговала Момсен в интервью Entertainment Tonight.

Ранее звезды фильма «Гринч — похититель Рождества» воссоединились спустя 25 лет.